Hertha BSC: Er ist der heimliche Gewinner der Vorbereitung

Wenn Hertha BSC am Freitag auf Schalke die Zweitliga-Saison eröffnet, wird Jon Dagur Thorsteinsson wohl wieder in der Startelf stehen.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Wer hätte das gedacht? Eigentlich schon als Flop verschrien, überrascht bei Hertha BSC ein Spieler, den man so wohl nicht auf dem Zettel hatte: Jon Dagur Thorsteinsson (26). Der Isländer ist, wenn man so will, so etwas wie der heimliche Gewinner der Vorbereitung.

Alles in Kürze Jon Dagur Thorsteinsson ist der heimliche Gewinner der Vorbereitung bei Hertha BSC.

Thorsteinsson dürfte gegen Schalke in der Startelf stehen.

Der Isländer fand durch Stefan Leitl zu alter Stärke zurück.

Er tankt Selbstvertrauen und wurde zum Faktor in den Testspielen.

Thorsteinsson könnte nach seinem Flop-Jahr ein wichtiger Faktor werden. Mehr anzeigen

John Dagur Thorsteinsson (26, r.) spielte nach seinem enttäuschendem ersten Jahr eine starke Vorbereitung. © Soeren Stache/dpa Zum Saisonauftakt auf Schalke am Freitag (20.30 Uhr/Sky) dürfte Thorsteinsson erneut in der Startelf stehen. Hertha hat zwar mit Dawid Kownacki (28) endlich einen neuen Stürmer gefunden, der Goalgetter hat aber noch Trainingsrückstand. Heißt: Stefan Leitl (47) wird wohl wieder auf sein in der Vorbereitung praktiziertes 3-4-2-1 zurückgreifen - mit Thorsteinsson hinter der Spitze. Der 26-Jährige kam vergangene Saison aus Belgien nach Berlin. Nach hoffnungsvollem Beginn baute der Flügelflitzer allerdings immer weiter ab. Die magere Bilanz: Nur 18 Zweitliga-Spiele, ein Tor gelang ihm dabei nicht. Hertha BSC Ex-Hertha-Star Jordan Torunarigha: "Klinsmann war für mich ..." Hertha BSC Endlich 16: Schreibt Hertha-Juwel Eichhorn schon gegen Schalke Geschichte? Erst durch Leitl fand er weg vom Flügel in neuer Rolle zu alter Stärke und tankt derzeit jede Menge Selbstvertrauen. In den Testspielen wurde er immer mehr zum Faktor. Gegen Austria Wien gelang dem isländischen Nationalspieler der Siegtreffer, bei der Generalprobe in Schottland holte er immerhin den Elfmeter heraus. Zuvor traf Thorsteinsson schon beim Test gegen BFC Dynamo (6:0) doppelt.

Hertha-Trainer Stefan Leitl (47, 3.v.r.) musste während der Vorbereitung von seinem bevorzugten System abweichen. © Andreas Gora/dpa

Stefan Leitl lobt Entwicklung von Jon Dagur Thorsteinsson