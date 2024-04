Hertha BSC gibt spät Sieg aus der Hand: Barkok-Zukunft vertagt

Herthas alte Garde (vier Wechsel) zunächst mit Sand im Getriebe. 96 übernahm hier das Geschehen. Eine Standardsituation meldete dann aber auch die Berliner an. Marc Oliver Kempf stieg nach einer Ecke am höchsten und nickte zur Führung ein (13. Minute).

Erst im zweiten Abschnitt gelang es den Hausherren nun besser, die Leitl-Elf vom Kasten fernzuhalten. Wirklich geprüft wurde Ron-Robert Zieler auf der Gegenseite aber auch nicht. So plätscherte die Partie vor sich hin. Hertha wollte die drei Punkte nur noch über die Ziellinie bringen.

Als sich die rund 60.000 Zuschauer im Olympiastadion schon auf den Heimsieg eingestellt hatten, schlug Hannover doch noch einmal ganz zurück. Enzo Leopold sorgte per Kopf tief in der Nachspielzeit für den Ausgleich (90.+3). Wie schon im Hinspiel und so häufig in dieser Saison reichte erneut eine Führung nicht.