Hertha BSC: Hätte dieser Premier-League-Star den langen Abstieg verhindern können?

Nach eigener Aussage war sich Granit Xhaka (30) Ende 2019 mit Hertha BSC bereits über einen Wechsel einig. © ADRIAN DENNIS / AFP

Jürgen Klinsmann (59) wurde Ende November als neuer Trainer des Hauptstadtklubs vorgestellt, der dank Investor Lars Windhorst (46) bereits kurze Zeit später begann, mit Geld nur so um sich zu werfen.

Nacheinander wurden Santiago Ascacibar (26) Lucas Tousart (26), Krzysztof Piatek (28) und Matheus Cunha (24) für insgesamt rund 77 Millionen Euro verpflichtet – man wollte endlich jemand sein, in der Hauptstadt, blies mit großem Halali zum Angriff auf Europa.

Und beinahe hätte sich auch der Schweizer der Alten Dame angeschlossen, wie er nach seinem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen in einem Interview mit dem "Werkself-Jahrbuch" berichtete. "Ich war einig mit Hertha BSC. Ich war ready to go."

Der heute 30-Jährige hatte sich Ende Oktober 2019 mit den Fans seines damaligen Klubs Arsenal überworfen. Nachdem er als Kapitän beim Stand von 2:2 gegen Crystal Palace ausgewechselt worden war, jubelten die Fans höhnisch.