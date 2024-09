"Wir haben viel Erfahrung verloren": Was Hertha-Star Kenny dennoch Hoffnung macht

Die Berliner kommen unter Cristian Fiél (44) immer besser in Tritt, holten zuletzt drei Siege in Serie, haben aber auch Torschützenkönig Haris Tabakovic (30) und Abwehrchef Marc Oliver Kempf (29) - zwei absolute Säulen - verloren.

"Ich war nach Saisonende in keine anderen Dinge involviert, als mich voll auf die Geburt meines Kindes sowie die Vorbereitung für Hertha BSC zu fokussieren. Mit dem neuen Trainer habe ich mich sofort wohlgefühlt", sagte Kenny im Interview mit der B.Z . "Die Intensität, die er von uns fordert, seine Ideen, wie er spielen will - das habe ich vom ersten Tag an geliebt."

Kenny geht mittlerweile in seine dritte Saison bei Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

Das ist bislang geglückt. Schuler traf gleich doppelt, Diego Demme (32) räumt im Mittelfeld ab und Michaël Cuisance (24) zeigt, warum er eine Bereicherung ist. Nur der Ausfall von Rückkehrer John Anthony Brooks (31) trifft die Berliner schwer. Er wird der Alten Dame noch wochenlang fehlen.

So muss Hertha im Top-Spiel gegen Düsseldorf ohne Brooks den Trend bestätigen. Ein Aufwärtstrend, der auch mit Kenny zu tun hat.

"Der Wendepunkt war das Spiel in Hamburg - unsere Reaktion, nachdem wir 0:1 bei einem so großen Klub in einem vollen Stadion zurücklagen. Wir haben dominant gespielt, Mut gezeigt, viele Duelle gesucht. Hätten wir nicht erst so spät das 1:1 geschossen, hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen."

Den ersten Sieg holten die Blau-Weißen dann in Rostock (5:1), gefolgt von einem glücklichen Heimsieg gegen Aufsteiger Jahn Regensburg (1:0). "Das war wichtig, weil wir jetzt wissen, wie man Spiele gewinnt."

Das soll am Sonntag auch Düsseldorf zu spüren bekommen.