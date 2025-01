Hertha BSC holt nach vermeintlichem VAR-Bock wichtigen Dreier in Paderborn

Paderborn - Nach einem vermeintlichen VAR-Bock in der Anfangsphase hat Hertha BSC das richtungsweisende Spiel beim SC Paderborn mit 2:1 (1:0) gewonnen und bleibt im Aufstiegsrennen in Schlagdistanz.

Es ging denkbar schlecht für die Alte Dame los. Der nächste Abwehrpatzer leitete die vermeintliche Führung für die Ostwestfalen in der 7. Minute ein.

Michaël Cuisance besorgt das 2:0 für Hertha BSC vom Punkt. © David Inderlied/dpa

Die Gäste ließen sich von dem Schreckmoment aber nur kurz verunsichern und lagen nach herrlicher Einzelleistung von Derry Scherhant nach 16 Zeigerumdrehungen in Front. Der Flügelstürmer zog von links in den Strafraum und jagte das Kunstleder mit einem herrlichen Rechtsschuss in den Winkel.

Der SCP wurde im ersten Durchgang nur noch einmal nach einer Ecke richtig gefährlich, während die Berliner die eine oder andere vielversprechende Situation nicht konsequent zu Ende spielten, sodass es zur Pause bei der insgesamt verdienten Gäste-Führung blieb.

Mitte der zweiten Halbzeit stand erneut Scherhant im Fokus. Der Angreifer schirmte die Pille an der Grundlinie geschickt ab und wurde im Strafraum von Gegenspieler Laurin Curda plump von den Beinen geholt. Schiedsrichter Florian Heft zeigte auf den Punkt und Michaël Cuisance baute den Vorsprung in der 69. Minute sicher aus elf Metern aus.

In der Nachspielzeit machte ausgerechnet der Ex-Unioner Sven Michel die Partie noch einmal spannend, letztendlich konnte der Hauptstadtklub den wichtigen Auswärtssieg aber mit ein wenig Glück ins Ziel retten. Jetzt gilt es diesen Aufwärtstrend am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den HSV zu bestätigen.