Hertha BSC jagt nächsten Uralt-Rekord und Aufstiegsplätze

Berlin - Hertha BSC will seinen Siegeszug am Sonntag fortsetzen und mit dem achten Erfolg in Serie wieder Historisches schaffen. Ein weiterer Dreier würde die Berliner zudem auf Tuchfühlung mit dem angepeilten dritten Platz bringen.

Dürfen die Hertha-Kicker am Sonntag über den achten Pflichtspiel-Sieg in Folge jubeln? © Andreas Gora/dpa

Am 15. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt die Mannschaft von Stefan Leitl (48) den 1. FC Magdeburg ab 13.30 Uhr (Sky) im heimischen Olympiastadion.

Mit einem achten Sieg nacheinander würde die Alte Dame den 1981 aufgestellten Rekord egalisieren.

Die Blau-Weißen haben in der Liga fünfmal in Serie gewonnen und in dem Zeitraum auch zwei Pokalrunden siegreich abgeschlossen. Auch vor knapp 45 Jahren zierten zwei Pokalsiege die Serie, die nun eingestellt werden kann.

Zwar stehen bis auf die beiden längeren Ausfälle John Anthony Brooks (32) und Leon Jensen (28) alle Spieler wieder zur Verfügung, doch Leitl warnt vor dem Tabellenletzten.