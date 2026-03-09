VAR-Sabotage hat Nachspiel: DFB leitet Verfahren ein

Münster/Berlin - Hertha BSC holt mit dem 2:1 in Münster den nächsten Last-Minute-Sieg. Im Mittelpunkt steht aber eine Aktion, die deutschlandweit Schlagzeilen machte: Münster-Fans zogen dem Videobeweis wortwörtlich den Stecker . Das hat ein Nachspiel.

Schiedsrichter Felix Bickel (29) will sich die Szene angucken, während zwei Vermummte sich auf den Weg machen, den Stecker zu ziehen. © IMAGO / RHR-Foto

Nach der mutwilligen Sabotage durch einen vermummten Fan droht Zweitligist Preußen Münster eine Bestrafung durch den Deutschen Fußball-Bund.

"Wegen dieses Vorfalls sowie wegen der abgebrannten Pyrotechnik wird durch den Kontrollausschuss ein Verfahren gegen Preußen Münster eingeleitet", teilte der DFB auf dpa-Anfrage mit.

Was war passiert? Kurz vor der Pause wurde Schiedsrichter Felix Bickel (29) zum Monitor geschickt. Er sollte sich die Szene von Michael Cuisance (26), der im Strafraum von Münsters Niko Koulis (26) am Schienbein getroffen wurde, noch einmal genauer ansehen. Problem: Der Bildschirm war plötzlich schwarz. Und das nicht nur kurz.

Ein vermummter Preußen-Fan hatte den Stecker gezogen, verschwand danach wieder im Block. Eine offenbar geplante Aktion, denn im Münsteraner Fanblock war kurz ein Banner hochgehalten worden, auf dem zu lesen war: "dem VAR den Stecker ziehen".