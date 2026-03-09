Herthas neue Qualität: Alte Dame kann jetzt späte Tore

Berlin - Das letzte Wort hatte dann doch Hertha BSC . Die Berliner siegten wie schon eine Woche zuvor mit 2:1. Wieder durch ein ganz spätes Tor.

Marten Winkler (23) vollendet den finalen Konter ganz genau. © Bernd Thissen/dpa

Es lief schon die Nachspielzeit, als Preußen Münster eine eigene Ecke um die Ohren flog. Boris Lum (18) fing den Ball ab, schickte sofort Luca Schuler (26). Der wurde zwar umgerissen, doch Marten Winkler (23) zündete den Turbo an, flitzte allen davon und legte die Kugel sehenswert in die lange Ecke.

Der Lucky Punch in der 93. Minute. "Sicherlich glücklich, aber nicht unverdient", freute sich Stefan Leitl (48) über den zweiten Dreier in Serie. "Wir haben jetzt zweimal klar dokumentiert, dass die Saison für uns noch nicht zu Ende ist."

Kurios: Winkler war kurz zuvor noch der Pechvogel, wurde dann aber doch noch zum Helden. Eher zufällig landete der Ball beim Flügelflitzer. Das Tor war frei, doch der 23-Jährige verzog. Zwei Minuten später flitzte er dann los und sorgte für erneut späten Jubel.

Wird das jetzt zur Normalität? Schon eine Woche zuvor traf Josip Brekalo (27) zum erlösenden 2:1 in der 88. Minute. Jetzt war es Winkler tief in der Nachspielzeit. Den Siegtreffer fast mit dem Schlusspfiff zu erzielen gelang zuletzt Maurice Krattenmacher (20) in der Hinrunde gegen Düsseldorf. Macht schon drei Last-Minute-Siege in dieser Saison.