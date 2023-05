Boateng verpasst Abschiedsspiel: Nie wieder Hertha BSC? Bleibt Pekarik doch?

Berlin - Trägt er nie wieder das Hertha-Trikot? Mit Tränen in den Augen stellte sich Kevin-Prince Boateng (36) dem Pay-TV-Sender Sky. Eine gute Stunde hatte er noch einmal rausgehauen, sich in die Zweikämpfe geschmissen, Mitspieler dirigiert und keinen Ball verloren gegeben.

Kevin-Prince Boateng (36) könnte seine Karriere womöglich doch noch fortsetzen. © Soeren Stache/dpa

Der so bittere Last-Minute-Abstieg könnte tatsächlich sein letztes Spiel gewesen. Ein Abschiedsspiel in Wolfsburg wird es nicht geben: Boateng fällt verletzt aus!

"Sein Knie ist total dick", sagte Pal Dardai (47) auf der Pressekonferenz. "So eine Situation ist für ihn nicht einfach."

Der 36-Jährige hatte schon zu Beginn der Saison angekündigt, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Ob diese große Karriere allerdings tatsächlich mit dem Abstieg enden wird, ist noch offen.

Boateng, der laut "kicker" Angebote aus dem arabischen Raum und Italien haben soll, ist offenbar ins Grübeln bekommen. Schon nach dem 1:1 hatte der Mittelfeldmann bei Sky angekündigt, nachdenken zu wollen.

"Die Kernfrage bei Prince besteht, ob er noch weiterspielen möchte. Wenn nicht, wird es für ihn einen Platz bei Hertha geben", sagte Benjamin Weber.

Offen ist die Tür auch für Peter Pekarik (36). Beim Rechtsverteidiger läuft der Vertrag am Saisonende aus. Bislang ging man davon aus, dass die Ära nach elf Jahren im Verein enden wird. "Peka war immer dabei. Solche Charaktere brauchst Du als Sportler. Wenn er in Berlin bleiben will, wird der Verein etwas für ihn finden", so Dardai.