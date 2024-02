Hertha BSC lässt sich nicht von eigenen Fans ausbremsen und siegt in Fürth

Die Herthaner bejubeln das 1:0 durch Marc Oliver Kempf (3.v.r.) © Daniel Karmann/dpa

Nachdem die Fürther Fans in der ersten Spielhälfte mit den obligatorischen Tennisbällen für eine erste kurze Unterbrechung gesorgt hatten, legten die rund 2300 mitgereisten Hertha-Anhänger Mitte der zweiten Halbzeit nach.



In der 68. Minute flogen Schoko-Münzen und -Geldscheine sowie andere kleinere Gegenstände auf den Platz, während "Scheiß DFL" skandiert wurde. Nach mehreren Versuchen, die Partie wieder aufzunehmen, schickte Schiedsrichter Marco Fritz die Mannschaften zunächst in die Katakomben.

Nach knapp zehnminütiger Zwangspause konnte dann aber doch wieder Fußball gespielt werden. Für die Berliner, die zuvor gut im Spiel waren, galt es nun, eine 2:1-Führung über die Ziellinie zu retten.

Marc Oliver Kempf hatte die Alte Dame zweimal in front gebracht, jeweils per Kopf nach einem Standard. Nach 34 Zeigerumdrehungen nickte der Innenverteidiger eine Ecke von Palko Dardai am langen Pfosten zum 1:0 ein. Seinen zweiten Treffer erzielte der Abwehrmann in der 63. Minute nach einem Freistoß von Jonjoe Kenny.