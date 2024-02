Hertha BSC: Leistungsträger Reese setzt Zeichen und verlängert vorzeitig

Fabian Reese (26, M.) hat seinen Vertrag bei Hertha BSC bis 2028 verlängert. © Hertha BSC / City-Press

Das teilten die Berliner am Donnerstag mit.

Damit hat sich der 26-Jährige für zwei weitere Jahre bis 2028 an die Blau-Weißen gebunden, was natürlich insbesondere die Verantwortlichen der Blau-Weißen erfreute.

"Wir wissen um den Wert von Fabi: Er ist ein absoluter Schlüsselspieler für uns, geht auf und neben dem Platz mit seiner mitreißenden Art immer voran", betonte Sportdirektor Benjamin Weber (43). Seine Unterschrift sei starkes Signal und Ansporn zugleich.

Reese fühle sich "bei Hertha BSC mit all seinen Fans unglaublich wohl. Mit der Vertragsverlängerung möchte ich ein Zeichen setzen", erklärte der Flügelflitzer den Schritt.

Er glaube an den Erfolg und an die Ziele des Vereins und möchte mit der Hertha "wieder dahin zurückkehren, wo der Klub hingehört: in die Bundesliga", untermauerte er.