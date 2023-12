Hertha-Star vor Abgang? Ein Bundesligist macht Ernst!

Berlin - Am 1. Januar 2024 öffnet sich das Winter-Transferfenster in den deutschen Profi-Ligen und besonders ein Spieler von Hertha BSC hat große Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz geweckt: Fabian Reese (26)!

Noch jubelt Fabian Reese (26) im Trikot von Hertha BSC, doch das könnte sich im kommenden Sommer ändern. © Andreas Gora/dpa

Der Sommer-Neuzugang hat nach holprigem Saisonbeginn voll eingeschlagen und ist nach Haris Tabakovic (29) mittlerweile mit vier Toren und sieben Vorlagen zum zweitbesten Scorer der Alten Dame aufgestiegen.

Klar, dass da der eine oder andere Bundesligist anklopft, um seine Dienste für sich zu gewinnen. Allerdings dürfte ein Abgang im Winter eher unwahrscheinlich sein, denn Reese hat noch einen Vertrag bis Sommer 2026. Hier müsste schon ein außergewöhnlich gutes Angebot auf den Schreibtisch von Sportdirektor Benjamin Weber (43) flattern.

Allerdings hat der 26-Jährige seine Ziele bereits klar und deutlich formuliert: Er träumt von der Bundesliga und will am Saisonende nach Möglichkeit mit Hertha aufsteigen. Sollte das misslingen, so würde er am Ende der laufenden Spielzeit seine Situation aber wohl überdenken.

Und hier kommt Werder Bremen ins Spiel, die laut dem Fußballportal "90min" bereits ihr Interesse offiziell beim Berater des Linksaußen hinterlegt haben sollen.

Schließlich ist Reese gebürtiger Kieler und hat schon unter dem aktuellen Werder-Coach Ole Werner (35) für Holstein Kiel gekickt, weshalb sich die Norddeutschen besonders große Hoffnungen auf einen Transfer machen.