17.03.2024 15:25 Sieben-Tore-Fest in Berlin: Hertha nimmt Schalke nach Turbo-Beginn auseinander!

Beim Zweitliga-Spiel zwischen Hertha BSC und Schalke 04 ging es am Sonntag mit drei Toren in der Anfangsphase direkt heiß her.

Von Florian Mentele

Berlin - Hertha BSC gegen den FC Schalke 04 - selten klang ein Duell in der 2. Bundesliga wohl mehr nach Erstklassigkeit. Und die Zuschauer im Berliner Olympiastadion wurden beim 5:2-Kantersieg der Alten Dame auch erstklassig mit sieben Treffern verwöhnt. Haris Tabakovic brachte die Alte Dame in der Anfangs-Viertelstunde gleich zweimal in Führung. © Soeren Stache/dpa Nur 87 Sekunden hat es gedauert, bis die Kugel am Sonntag zum ersten Mal im Netz zappelte. Jeremy Dudziak tankte sich gekonnt auf der linken Seite in den Strafraum und bugsierte die Kugel in Richtung Mitte, wo es kurios wurde. Über Schallenberg, den Pfosten sowie den Rücken von S04-Keeper Müller landete der Ball nämlich irgendwie bei Tabakovic, der locker zum 1:0 für die Hausherren einschob. Doch die Knappen ließen sich davon kaum beeindrucken - und schlugen umgehend zurück. Lasme versuchte es zunächst von der Strafraumkante, Gersbeck wehrte den Ball viel zu zentral nach vorn ab und Terodde bedankte sich erbarmungslos mit dem Ausgleich (5.). Hertha BSC Hertha in der Vertragsfalle! Konkurrenz baggert an Internet-Star Nader Jindaoui Wieder dauerte es allerdings keine zehn Minuten bis der nächste Torschrei erklang und die Alte Dame sich wieder freuen durfte. Erneut ging es über die linke Seite, dieses Mal bediente Fabian Reese seinen Mittelstürmer Tabakovic, der den Blitz-Doppelpack zum 2:1 schnürte (13.). Simon Terodde (Nr. 9) lieferte sich in der ersten halben Stunde ein Privat-Duell mit Mittelstürmer-Kollege Haris Tabakovic (nicht im Bild). © Soeren Stache/dpa Hertha BSC geht vor der Pause zum dritten Mal in Führung In der zweiten Hälfte schnürte auch noch Marten Winkler (vorn) seinen Doppelpack. © Soeren Stache/dpa Es blieb allerdings nur kurze Zeit der einzige Doppelpack, denn eine Viertstunde später steckte Karaman das Leder im Duell mit Gechter irgendwie zu Terodde durch, der ebenfalls seinen zweiten Treffer erzielte und zum 2:2 ins rechte untere Eck einnetzte (27.). Doch auch mit vier Buden waren die Akteure im ersten Durchgang offenbar noch nicht zufrieden. Tabakovic wurde in der 38. Minute nun zum Vorbereiter für Marten Winkler, der Kalas stehen ließ und die Kugel zur dritten Hertha-Führung links in die Maschen schlenzte. Damit ging es für die Offensiven schließlich zum wohlverdienten Pausentee, während es für beide Trainer die luftigen Abwehrreihen zu stopfen galt. Hertha BSC Duell gegen Deutschland: Dieser Hertha-Star darf von der EM träumen Das sollte nur Dardei gelingen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nämlich wiederum nur gut zehn Zeigerumdrehungen bis zum nächsten Streich - und dem nächsten Doppelpack. Tabakovic bediente Reese auf der linken Seite, unter dessen Hereingabe segelten mit Keeper Müller und Linksverteidiger Murkin gleich zwei Schalker durch, weshalb Winkler zum 4:2 einköpfen konnte (56.). Vorbei war das Spektakel auch damit nicht, mittlerweile verzauberte es allerdings nur noch die heimischen Anhänger, während die mitgereisten Gelsenkirchener den Zerfall ihrer Truppe erlebten. Florian Niederlechner veredelte einen Konter aus spitzem Winkel ins Torwarteck - wieder sah Müller nicht gut aus - und besorgte so den Schlusspunkt in einer wilden Partie (75.). Erstmeldung von 13.57 Uhr, zuletzt aktualisiert 15.25 Uhr. Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC St. Pauli 1910 26 48:25 54 2 Holstein Kiel 26 49:34 49 3 Hamburger SV 26 50:37 44 4 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 26 56:34 43 5 Hannover 96 26 47:35 40 6 SC Paderborn 07 26 40:43 39 7 Karlsruher SC 26 55:41 38 8 SpVgg Greuther Fürth 1903 26 37:38 38 9 Hertha BSC 26 50:43 37 10 1. FC Nürnberg 26 35:45 36 11 SV 07 Elversberg 26 39:43 35 12 1. FC Magdeburg 26 38:41 31 13 SV Wehen Wiesbaden 26 30:34 31 14 FC Schalke 04 26 42:54 30 15 1. FC Kaiserslautern 26 42:51 29 16 FC Hansa Rostock 26 24:41 28 17 Eintracht Braunschweig 26 25:39 27 18 VfL Osnabrück 26 24:53 18 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa