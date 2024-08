03.08.2024 06:54 Hertha BSC peilt ersten Saisonsieg an, aber Achtung vor Ex-Unioner Michel

Am Samstag startet Hertha BSC in der 2. Bundesliga in die neue Saison und empfängt zum Auftakt den SC Paderborn im heimischen Olympiastadion.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Endlich geht es wieder los: Am Samstag (13 Uhr/Sky) startet Hertha BSC in die neue Saison und empfängt zum Auftakt den SC Paderborn im heimischen Olympiastadion. Sportdirektor Benjamin Weber (44) hofft, dass Hertha BSC zu den Mannschaften zählen wird, die im Aufstiegsrennen mitmischen. © Soeren Stache/dpa Dabei gilt es für die Berliner auf jeden Fall einen ähnlich katastrophalen Fehlstart wie in der vergangenen Spielzeit zu vermeiden. Nach Niederlagen gegen Fortuna Düsseldorf, Wehen Wiesbaden und den HSV stand der Hauptstadtklub nämlich nach dem dritten Spieltag ohne Punkt und Tor auf dem letzten Tabellenplatz. Will man "zu den Mannschaften zählen, die oben dabei sind", wie Sportdirektor Benjamin Weber (44) bei der Pressekonferenz vor der Partie ankündigte, darf dem Hauptstadtklub so etwas nicht noch einmal passieren. Hertha BSC Nächste Leihe: Hertha gibt Pechvogel Nsona ab Vom Aufstieg wollte der 44-Jährige allerdings (noch) nicht sprechen. Man wolle aber natürlich "maximal erfolgreich sein" und jedes Spiel gewinnen. Das wollen aber auch alle anderen Teams und so sieht Weber "sechs, sieben, acht" Mannschaften im Aufstiegsrennen. Cristian Fiél (44) fiebert seinem ersten Pflichtspiel für Hertha BSC entgegen. © Soeren Stache/dpa Ausgerechnet der Ex-Unioner Sven Michel könnte Hertha BSC beim Saisonauftakt ärgern Der Ex-Unioner Sven Michel (34) kehrt am Samstag im Trikot des SC Paderborn ins Berliner Olympiastadion zurück. © Soeren Stache/dpa Cristian Fiél (44) freut sich auf sein erstes Pflichtspiel für seinen neuen Klub und ist froh, dass es endlich losgeht, genauso wie seine Spieler, die schon mit den Hufen scharren. "Jetzt geht es um Punkte. Wir werden bereit sein", kündigte der Coach an. Er mahnte aber auch, den Gegner aus Ostwestfalen nicht zu unterschätzen, zumal er deren Trainer Lukas Kwasniok (43) besonders gut kennt, was Fiél aber als Vorteil für sich ansah. Er erwartet die Paderborner kompakt in der Defensive und variabel im Angriff. Schlüsselspieler könnte dabei ausgerechnet der Ex-Unioner Sven Michel (34) sein. Auf jeden Fall wünscht sich der Hertha-Trainer, "dass die Jungs am Samstag da rausgehen, Spaß haben und alles geben". Hertha BSC Toni Leistner im Interview: Ist Hertha BSC reif für die Bundesliga? Verzichten muss die Alte Dame beim Saisonauftakt, für den rund 50.000 Fans erwartet werden, auf jeden Fall auf Fabian Reese (26) und Kevin Sessa (24), die sich nach ihren Operationen in der Reha befinden und noch einige Wochen ausfallen werden.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa (Bildmontage)