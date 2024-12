Erst Dusel-Elfer, dann Riesen-Bock: Hertha-Frust und neue Sorgen um Maza

Derry Scherhant verwandelt den Elfmeter zum 1:0. © Andreas Gora/dpa

Passiert ist es kurz vor der Pause. Maza kassierte einen Pferdekuss, fasste sich an den Oberschenkel und wurde zur Pause lieber rausgenommen. Damit steigt die Verletztenliste auf nun acht Profis.

Nichts anderes als ein Pflichtsieg wurde von den Berlinern erwartet und so gingen sie das Spiel zunächst auch an. Die Hausherren suchten das Glück in der Offensive.

Die beste Chance für die Alte Dame hatte aber ein Münsteraner. Nach einem Freistoß prüfte Yassine Bouchama seinen eigenen Keeper. Johannes Schenk musste sich ganz schön strecken.

Wenig später gab es dann etwas für den Jahresrückblick der Marke "Wie konnte er den denn nicht machen?"Nach einer Kopfballverlängerung tauchte Charalambos Makridis frei vor Tjark Ernst auf, legte lieber quer. András Németh muss nur noch einschieben, schoss die Kugel aber in falsche Richtung - direkt in die Arme von Ernst.