Hertha BSC schenkt RSV Eintracht 1949 ein halbes Dutzend ein

Stahnsdorf - RSV Eintracht 1949 musste Federn lassen! Hertha BSC hat den Fußball-Oberligisten beim Testspiel am Sonntagnachmittag mit einem Kantersieg eine Packung verpasst.

Zum Einsatz kam Trainer-Sohn Bence Dardai (17) und feierte damit sein Debüt in der A-Elf.

Die Bilanz der ersten Halbzeit: Marten Winkler (20) netzte zweimal. Marco Richter (25), Florian Niederlechner (32) und Marc Oliver Kempf (28) beförderten die Pille jeweils einmal in die gegnerischen Maschen. Derry Scherhant (20) vollendete in der zweiten Halbzeit vor 2868 Zuschauern zum 6:0.

Hertha BSC testet am kommenden Freitag (19 Uhr) gegen den BFC Dynam. Die Saison in der 2. Bundesliga beginnt für die Blau-Weißen mit dem Auswärtsspiel am 29. oder 30. Juli bei Fortuna Düsseldorf.