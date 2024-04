Herthas nächstes Last-Minute-Trauma: "Ein Sinnbild der ganzen Saison"

Berlin - Es ist eine Never-Ending-Story: Hertha BSC und Führungen! Bis tief in die Nachspielzeit sah die Alte Dame schon wie der sichere Sieger aus, dann aber hatte Hannover doch noch eine Antwort. In der 3. Minute der Nachspielzeit erzielten die Gäste doch noch den Ausgleich .

Nicht schon wieder ein spätes Gegentor. Keeper Tjark Ernst (21, M.) beschwert sich bei seinen Vorderleuten. © Soeren Stache/dpa

Wie so oft in der Spielzeit kassierten die Berliner noch spät einen Nackenschlag. "Es ist ein Sinnbild der ganzen Saison. Wie viele Führungen wir schon weggeschenkt haben - auch in den letzten Minuten", haderte Kapitän Toni Leistner (33).

"Wir arbeiten nicht konzentriert bis zum Schluss. Mit Halstenberg flankt ein Innenverteidiger und so leid es mir auch tut, der kleinste Spieler auf dem Feld macht dann ein Kopfballtor", sagte er.

Das 1:1 durch Enzo Leopold ist schon das vierte Gegentor in der Nachspielzeit. Ab der 80. Minute kommen sogar noch einmal sechs dazu. Macht in Summe ganze zehn Gegentore in der Schlussphase und dementsprechend viele liegengelassene Punkte.

So bleibt das Gefühl: Da war mehr drin, als das ausgerufene Minimalziel von Platz sechs: "Ich habe schon mal gesagt, dass es gefühlt eine verschenkte Saison war. Ich glaube, in der Mannschaft steckt extrem viel Potential, wir das aber nicht konstant abgerufen haben. Das ist dann halt die Frage: Woran hat's gelegen? Das müssen wir analysieren", so Leistner.

Der Aufstieg war zwar schon vor dem Spiel futsch, ist nun aber auch rechnerisch nicht mehr möglich, weil die Berliner wieder einmal eine Führung nicht über die Zeit bringen konnten. Dabei war alles angerichtet: Fast 60.000 Zuschauer strömten ins Olympiastadion, nahmen Abschied von Ex-Kapitän Marvin Plattenhardt (32), dazu die frühe Führung durch Marc Oliver Kempf (29/13. Minute).