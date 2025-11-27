Hertha BSC: Sieg bei Reese-Rückkehr als perfektes Geschenk

Berlin - Für Herthas Fabian Reese (27) wird das Spiel bei Holstein Kiel zu einem besonders emotionalen Erlebnis. Der Berliner Kapitän kehrt zu seinem früheren Verein zurück und feiert an diesem Tag gleichzeitig seinen 28. Geburtstag.

Gegen seinen Ex-Klub Kiel wird Fabian Reese (27, r.) wohl nicht so frenetisch jubeln, ein Sieg wäre aber das perfekte Geburtstagsgeschenk für den Hertha-Kapitän. © Andreas Gora/dpa

"In Kiel ist es natürlich für mich immer besonders. Meine ganze Familie lebt da. Ich habe da wunderschöne Jahre gehabt und bin da immer noch verwurzelt", sagte Reese vor dem Ausflug an die Ostsee am Samstag (13 Uhr/Sky).

Was sich der Flügelspieler an seinem Ehrentag wünscht, ist klar: Drei Punkte und der sechste Berliner Pflichtspielsieg in Folge wären das perfekte Geschenk.

Reese sei ein Spieler, der vorangehe, beschrieb Trainer Stefan Leitl (48) seinen Schützling. "Der die Mannschaft emotionalisiert. Der sehr diszipliniert Fußball spielt."

Gemessen an den Treffern sei Reese zwar nicht so erfolgreich wie in den vergangenen zwei Jahren. "Aber er stellt sich in den Dienst der Mannschaft", befand Leitl und prognostizierte: "Diese Entwicklung wird noch weitergehen".

Als kleiner Knirps fing Reese 2005 bei Holstein an, acht Jahre später wechselte er als B-Jugendspieler zu Schalke 04. Nach Stationen beim Karlsruher SC und Greuther Fürth kehrte der Offensivspieler 2020 nach Kiel zurück und blieb über drei Jahre.