Ex-Hertha-Stars mischen die Liga auf: Nur bei einem läuft es gar nicht

Ex-Hertha-Star Haris Tabakovic läuft bei Gladbach derzeit richtig heiß. Auch bei Ibrahim Maza läuft es. Bence Dardai hingegen droht das Saison-Aus.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Bei Hertha BSC schrieb er schon früh Geschichte: Ibrahim Maza (19) ist bis heute der jüngste Profi, der sowohl in der 2. Liga als auch in der Bundesliga getroffen hat. Am letzten Spieltag traf der Dribbelkünstler in Wolfsburg, wenige Monate später nach einer schweren Verletzung auch im Unterhaus und löste damit einen gewissen Olaf Thon (59) ab.

Ibrahim Maza (19) erzielte gegen Heidenheim seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga. © Marius Becker/dpa Mittlerweile blicken die Hertha-Fans wehmütig, aber auch voller Stolz nach Leverkusen. Maza, dessen Millionentransfer Hertha unheimlich geholfen hat, macht auch bei der Werkself von sich reden. Auf der Sechs blüht der 19-Jährige auf, wurde bei seinem Champions-League-Startelf-Debüt gleich Man of the Match und zeigte mit seinem Doppelpack gegen Heidenheim auch seine Abschlussqualitäten. Die kennt man bei Hertha bei Haris Tabakovic (31) nur zu gut. In nur einem Jahr wurde Fluppe mit 22 Hütten zum Fanliebling. Mit der Torjägerkanone unterm Arm ging es dann vergangene Saison nach Hoffenheim, wo er nicht über die Jokerrolle hinauskam. Hertha BSC Geht Aufholjagd weiter? Hertha BSC nimmt Aufstiegsplätze ins Visier Viel besser läuft es hingegen in Gladbach. Der Schweiz-Bosnier lässt sogar den verletzten Kapitän Tim Kleindienst (30) vergessen, traf in zehn Spielen bereits sieben Mal. Nur ein gewisser Harry Kane (32) traf noch öfter.

Haris Tabakovic (31, 2.v.l.) trifft und trifft. © Harry Langer/dpa

Derry Scherhant (23, l.) hat sich in Freiburg in die erste Elf gespielt. © Harry Langer/dpa

Bence Dardai erleidet Kreuzbandriss, Saison-Aus droht