Ex-Hertha-Stars mischen die Liga auf: Nur bei einem läuft es gar nicht
Berlin - Bei Hertha BSC schrieb er schon früh Geschichte: Ibrahim Maza (19) ist bis heute der jüngste Profi, der sowohl in der 2. Liga als auch in der Bundesliga getroffen hat. Am letzten Spieltag traf der Dribbelkünstler in Wolfsburg, wenige Monate später nach einer schweren Verletzung auch im Unterhaus und löste damit einen gewissen Olaf Thon (59) ab.
Mittlerweile blicken die Hertha-Fans wehmütig, aber auch voller Stolz nach Leverkusen. Maza, dessen Millionentransfer Hertha unheimlich geholfen hat, macht auch bei der Werkself von sich reden.
Auf der Sechs blüht der 19-Jährige auf, wurde bei seinem Champions-League-Startelf-Debüt gleich Man of the Match und zeigte mit seinem Doppelpack gegen Heidenheim auch seine Abschlussqualitäten.
Die kennt man bei Hertha bei Haris Tabakovic (31) nur zu gut. In nur einem Jahr wurde Fluppe mit 22 Hütten zum Fanliebling. Mit der Torjägerkanone unterm Arm ging es dann vergangene Saison nach Hoffenheim, wo er nicht über die Jokerrolle hinauskam.
Viel besser läuft es hingegen in Gladbach. Der Schweiz-Bosnier lässt sogar den verletzten Kapitän Tim Kleindienst (30) vergessen, traf in zehn Spielen bereits sieben Mal. Nur ein gewisser Harry Kane (32) traf noch öfter.
Bence Dardai erleidet Kreuzbandriss, Saison-Aus droht
Etwa 370 Kilometer weiter südlich könnte es auch für Derry Scherhant (23) kaum besser laufen. Mit seinem Wechsel zum SC Freiburg hat der Berliner Junge alles richtig gemacht. Die Akklimatisierung an die Bundesliga und das neue Umfeld hat schnell gepasst. Scherhant kommt sowohl in der Liga (zwei Saisontore) als auch in der Europa League auf seine Minuten, stand auch gegen Bayern erneut in der Startelf.
Die ist für Bence Dardai (19) derzeit ganz weit weg. Unter Ralph Hasenhüttl (58) in Wolfsburg noch gesetzt, kommt der jüngste Dardai-Sohn nur auf drei Einwechslungen. Zwei im Pokal und eine in der Liga.
Besonders bitter: Empfehlen bei Simonis-Nachfolger Daniel Bauer (43) kann sich das Ex-Hertha-Talent nicht. Mit einer schweren Knieverletzung fällt der Mittelfeldspieler mehrere Monate aus.
"Das ist gerade für einen jungen Spieler wie Bence keine einfache Situation. Wir werden ihn bestmöglich unterstützen. Für die Operation und den anschließenden Heilungsprozess wünschen wir ihm alles Gute", sagte VfL-Manager Peter Christiansen (49).
Laut Kicker riss sich der 19-Jährige das Kreuzband. Damit ist die Saison für ihn bereits so gut wie gelaufen.
Titelfoto: Marius Becker/dpa, Harry Langer/dpa