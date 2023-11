Hertha BSC stolz wie Bolle: Diesen Meilenstein haben die Berliner geknackt

Hertha BSC zählt jetzt sage und schreibe 50.000 Mitglieder. © Sebastian Räppold/dpa

Wie die Hertha am Mittwoch auf "X" (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, wurde die nächste Hürde geknackt.

Dazu schrieb die Alte Dame: "50.000 Mitglieder: Wir haben es geschafft! Unsere Hertha-Famile wächst und wächst, inzwischen sind wir 50.000 Mitglieder. Vielen Dank an euch alle, Herthanerinnen und Herthaner. Lasst uns gemeinsam die Geschichte unserer Alten Dame weiterschreiben. Ha Ho He!"

Obwohl die Berliner sowohl sportlich als auch finanziell gesehen keine einfache Zeit durchmachen, halten ihnen die Fans die Treue.

Auch der Zuschauerschnitt in dieser Spielzeit kann sich wieder einmal sehen lassen. Sorgten die Herthaner in der Abstiegssaison mit durchschnittlich 53.652 Zuschauern für einen neuen Vereinsrekord, sind auch die Zahlen in der 2. Bundesliga mehr als beachtlich. Nur Schalke 04 und der Hamburger SV lockten im Schnitt noch mehr Fans in die Stadien.