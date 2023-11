Hertha BSC vor wichtigem "Freundschaftsspiel" gegen KSC

Berlin - Wenn es für Hertha BSC am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion gegen den Karlsruher SC um drei wichtige Punkte geht, kann man wohl mit Fug und Recht von einem Freundschaftsspiel sprechen.

Bei Begegnungen zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC wird die bald 50-jährige Fan-Freundschaft beider Klubs gelebt. (Archivfoto) © Rainer Jensen dpa/lbn

Jedenfalls auf den Rängen, denn die beiden Klubs verbindet nicht nur die Vereinsfarben Blau und Weiß, sondern auch eine enge und gelebte Fan-Freundschaft.

Für dieses Spiel werden sogar die sonst strikten Regeln für den Gästeblock in der Charlottenburger Schüssel aufgehoben.

Die KSC-Fans werden nämlich nicht wie üblich in den Blöcken G und H sowie im Oberrang in den Blöcken 15 bis 17 Platz nehmen.

In Anlehnung an die alte Heimat der KSC-Fans auf der Gegengerade im alten Wildparkstadion - der umgebaute Wildpark wurde im vergangenen Juli mit einem Testspiel gegen Jürgen Klopps (56) FC Liverpool eröffnet - werden die Schlachtenbummler aus Karlsruhe im Oberring der Gegentribüne des Olympiastadions sitzen.

Doch was macht diese Fan-Freundschaft eigentlich aus und wie ist es zu dieser engen Verbindung gekommen? Alles nahm seinen Anfang am 14. August 1976 bei einem Auswärtsspiel in Baden.

Zum Saisonauftakt machten sich damals viele Herthaner mit dem Zug auf den weiten Weg nach Baden - damals musste man noch quer durch die DDR rattern - und wurden schon am Bahnhof äußerst gastfreundlich von den einheimischen Fans empfangen.