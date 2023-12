03.12.2023 07:15 Hertha BSC vor Elversberg: Es braucht endlich Zählbares!

Vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg steht Hertha BSC unter Druck. Nach drei Remis am Stück muss endlich wieder ein Sieg in der 2. Bundesliga her.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg steht Hertha BSC unter Druck. Nach drei Remis am Stück muss endlich wieder ein Sieg in der 2. Bundesliga her. Fabian Reese (26) soll die Hertha gegen Elversberg zum Sieg schießen. © Soeren Stache/dpa Die Rechnung ist einfach: Gewinnt Hertha gegen Elversberg, kehrt beim Bundesliga-Absteiger zumindest vorübergehend ein wenig Ruhe ein. Gibt es gegen den starken Aufsteiger (derzeit Platz sechs mit sechs Punkten mehr als die Alte Dame) jedoch zum vierten Mal in Folge keinen Sieg, droht der Tabellenkeller - und damit noch mehr Stress. Auch Trainer Pal Dardai (47) ist sich dem Ernst der Lage bewusst und fordert nicht weniger als einen Sieg: "Die drei Punkte brauchen wir unbedingt. Es fehlen Punkte, wir müssen sie jetzt holen." Hertha BSC Hertha BSC: Leistner verletzt, schlägt jetzt Gechters Stunde? Aufgrund der vergangenen drei Remis müssen die Berliner den Blick in den Rückspiegel richten. Der Relegationsplatz ist nur noch zwei Zähler entfernt und im schlimmsten Fall steht Hertha nach diesem Spieltag auf Platz 14. Kann die Dardai-Elf an die Leistung aus der ersten Halbzeit gegen Hannover 96 anknüpfen und diese gegen Elversberg über die gesamten 90 Minuten auf den Platz bringen, dann dürfte es für den wichtigen Dreier am heutigen Sonntagnachmittag reichen. Wenn nicht, droht ein ungemütlicher 1. Advent ...

Tabelle 2. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 FC St. Pauli 1910 15 29:13 31 2 Holstein Kiel 15 29:23 29 3 Hamburger SV 15 30:20 28 4 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 15 34:18 27 5 SpVgg Greuther Fürth 1903 15 24:17 27 6 SV 07 Elversberg 14 23:20 24 7 Hannover 96 14 28:17 23 8 SV Wehen Wiesbaden 15 17:18 21 9 1. FC Nürnberg 15 23:31 21 10 1. FC Magdeburg 15 27:24 19 11 Hertha BSC 14 26:24 18 12 SC Paderborn 07 14 22:27 18 13 1. FC Kaiserslautern 15 26:32 18 14 Karlsruher SC 14 23:24 16 15 FC Schalke 04 15 27:33 16 16 FC Hansa Rostock 14 15:21 16 17 Eintracht Braunschweig 15 11:29 8 18 VfL Osnabrück 15 14:37 7 Die Tabelle der 2. Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Zweitliga-Meister und steigt in die 1. Bundesliga auf. Letzteres gilt auch für Rang 2. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Rang der Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse.

