Hertha BSC: Darum sind die Schalke-Fans nach dem Seguin-Wechsel so sauer

Darin ist zu Beginn ein winziger Leierkasten zu sehen, der laut Aufschrift das "Steigerlied", also die Vereinshymne der Schalker, abspielen soll. Im nächsten Moment wird dieser aber von Toni Leistner (34) unsanft vom Tisch gewischt und durch ein Hertha-Fähnchen ersetzt.

Der Neuzugang ist ein ausgemachter Wunschspieler von Trainer Stefan Leitl (47), der mit dem Mittelfeldmann in der Saison 2020/21 bei Greuther Fürth den Aufstieg in die Bundesliga feiern durfte - ein Ziel, dass er jetzt auch mit der Alten Dame verfolgt.

Am Mittwochabend gaben die Berliner den geglückten Transfer von Paul Seguin (30) bekannt, der vom Ligarivalen Schalke 04 an die Spree wechselt und einen Vertrag bis Sommer 2027 unterzeichnet hat.

Einige Schalke-Fans haben bei Instagram und Co. kein gutes Haar an Paul Seguin gelassen. © David Inderlied/dpa

"Das kannst Du schonmal lernen", begrüßt er seinen neuen Teamkollegen, so quasi von Ex-Unioner zu Ex-Unioner, während im Hintergrund die Hertha-Hymne "Nur nach Hause" von Frank Zander (83) zu hören ist.

In der nächsten Einstellung sitzt dann Seguin am Tisch mit dem Fähnchen in der Hand. "Das kriege ich hin, mach Dir keine Sorgen", lässt er seinen zukünftigen Kapitän mit einem Lächeln wissen. Und dann hat er noch eine Botschaft für die Anhänger: "Ich freue mich auf Euch, Hertha-Fans. HaHoHe!"

Dass dieser Seitenhieb bei den Schalke-Fans nicht gut ankommt, liegt in der Natur der Sache. Der Clip wurde unter anderem als "peinlichste Spielervorstellung aller Zeiten" bezeichnet und auch Seguin bekam sein Fett weg.

Der blieb auf Schalke nämlich hinter den Erwartungen zurück und bekam kein gutes Zeugnis von den Fans ausgestellt. "Ungefähr mit dem Elan könnt ihr ihn auch auf dem Platz bestaunen. Da guckt man lieber Wandfarbe beim Trocknen zu", spottete ein S04-Anhänger.

Es wäre also nicht weiter verwunderlich, wenn die Animositäten beim nächsten Zusammentreffen von Hertha und Schalke dann erstmals von beiden Seiten ausgehen.