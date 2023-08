Hertha BSC vor Pokalfight gegen Jena: Stolperstein oder perfekter Aufbaugegner?

Berlin - Den Saisonstart in der 2. Bundesliga hat Hertha BSC gehörig verpatzt. Im DFB-Pokal wartet am heutigen Samstag (13 Uhr/Sky) mit Regionalligist FC Carl Zeiss Jena nun ein vermeintlich leichter Gegner. Doch der könnte sich auch zum Stolperstein entwickeln.

Bei einem Erstrunden-Aus gegen den Regionalligisten Carl Zeiss Jena könnte es für Hertha-Coach Pal Dardai ziemlich ungemütlich werden. © Soeren Stache/dpa

Null Tore, null Punkte lautet die ernüchternde Bilanz zum Auftakt in die neue Spielzeit aus Berliner Sicht. Gegen Jena müssen also endlich dringend ein paar Treffer her.

Dafür soll nach der Verletzung von Florian Niederlechner (32) Neuzugang Haris Tabakovic (29) sorgen, der die Gegner aus Sicht von Hertha-Coach Pal Dardai (47) liebend gern in der Pfeife rauchen könnte.

Der 29-Jährige wird im Pokal auf jeden Fall sein Startelf-Debüt für die Alte Dame feiern, das kündigte der ungarische Trainer bereits im Vorfeld an. "Das war von Anfang der Plan. Wir haben es die ganze Woche geübt. Ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt."

Hoffentlich treffen seine Kicker dann endlich wieder das Tornetz und schießen nicht weiterhin Richtung Vogelnest. Gegen den Regionalligisten gibt es für Dardai jedenfalls keine Ausreden mehr, auch wenn er der Mannschaft keinen Druck machen wollte.