Hertha BSC wendet Fehlstart ab: "Unentschieden absolut verdient"

Hertha-Coach Cristian Fiél (44) hat sich nach Spielschluss vor allem mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit zufrieden gezeigt. © Christian Charisius/dpa

"Ich glaube, dass dieses Unentschieden dann auch absolut verdient ist", erklärte Cristian Fiél (44) auf der Pressekonferenz nach Spielschluss. Allerdings gab er auch zu bedenken, "dass wir zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen haben", in der die erste Hälfte "ganz klar an den HSV" ging.

Die Berliner kamen eigentlich gut in die Partie, wurden dann aber vom 0:1 durch Ex-Hertha-Bubi Ransford-Yeboah Königsdörffer (22) nach elf Minuten kalt erwischt und verunsichert. Nur einer Glanzparade von Tjark Ernst (21) verdankte es die Alte Dame, dass der Rückstand zur Pause nicht bereits höher war.

"Dann haben wir in der Halbzeit versucht, zwei drei Dinge anzusprechen und ich glaube, dann haben wir eine dominante Mannschaft gesehen, die alles dafür getan hat, um dieses Spiel zu drehen", konstatierte der Hertha-Coach.

Dadurch sei man in der zweiten Hälfte besser in den Zweikämpfen und auch im Positionsspiel gewesen. "Man hat gemerkt, dass das Selbstbewusstsein mit jeder guten Aktion größer wurde", so der 44-Jährige.