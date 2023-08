Schützenfest in Jena! Hertha BSC zieht im DFB-Pokal in 2. Runde ein

Berlin - Es geht doch! Hertha BSC gewann in der 1. Runde des DFB-Pokals mit 5:0 (1:0) gegen den FC Carl-Zeiss Jena. Vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit hatten die Berliner am Ende keine Probleme.

Am Ende ging es für die Berliner mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause.

In der 31. Minute war es erneut die Kombination aus Dudziak und Dardai, die beinahe zum 2:0 geführt hätte.

In der sechsten Minute war es dann Palko Dardai, der eine butterweiche Flanke von Jeremy Dudziak mit dem Kopf zum 1:0 verwertete.

Beide Teams erwischten einen guten Start und kamen zu ersten Chancen. Die einzige brenzlige Möglichkeit in Halbzeit eins für Jena verhinderte Jonjoe Kenny, als er sich in den Schuss warf.

Nach den beiden Niederlagen in der Liga konnte die Alte Dame gegen Jena den ersten Pflichtspielsieg der Saison feiern.

Suat Serdar (26) und seine Kollegen hatten vor allem das Mittelfeld gegen Jena komplett im Griff. © Jacob Schröter/dpa

Die zweite Halbzeit begann mit einem frühen Doppelschlag der Alten Dame.

Haris Tabakovic traf in der 47. Minute per Seitfallzieher zum 2:0, ehe anschließend Kapitän Marco Richter in der 49. Minute zum 3:0 traf.

Nur drei Minuten später war es erneut Richter, der einen Konter der Alte Dame nach Zuspiel von Fabian Reese zum 4:0 vollendete.

Die Elf von Trainer Dardai ließ an diesem Samstag nicht locker und legte in Person von Filip Uremovic noch einmal nach. Der Innenverteidiger nickte nach einer Flanke von Linus Gechter ohne größere Probleme zum 5:0 ein.

Lediglich in der 77. Minute wurde es noch einmal gefährlich, als Jena den Pfosten traf.

In den ersten beiden Pflichtspielen traf die Alte Dame gar nicht und gegen Jena legten die Berliner mindestens eine Schippe drauf. Vor allem die Höhe des Sieges war nach dem eher durchwachsenen Start in der Liga nicht zwingend zu erwarten.

Auf den Erfolg gegen Jena gilt es nun aufzubauen, wenn es dann am nächsten Samstag (20.30 Uhr/Sky) in der 2. Bundesliga zum HSV geht.