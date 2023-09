Hertha-Flop Maolida wieder eine Option? "Das ist eine Mini-Chance"

Myziane Maolida (24) wurde zuletzt in die U23 abgeschoben, trainiert jetzt aber wieder bei den Profis. © Daniel Reinhardt/dpa

Der Flügelflitzer verbrachte die Rückrunde in seiner Heimat, konnte sich aber auch bei Stade Reims nicht für mehr empfehlen. Zurück in Berlin sorgte er mit einem geplatzten Türkei-Wechsel und der Degradierung in die U23 für Schlagzeilen.

Vergangene Woche ließ er in der Regionalliga dann seine Qualitäten wieder aufblitzen, als er mit einem tollen Solo zum 1:1 Hertha II einen Punkt rettete. Eine Empfehlung für mehr?

Beim Trainingsauftakt am Mittwoch mischte er überraschend wieder mit. Auch bei der Auflistung nicht zur Verfügung stehender Spieler fehlte sein Name.

"Er muss lernen, dass er hart arbeiten muss", ist der Flügelflitzer trotz des Ausfalls von Palko Dardai (24) für den Hertha-Coach wohl eher noch keine Option. "Er hat die Qualität, er hat alles. Ich hoffe, dass er es irgendwann versteht. Wenn er erst in zehn Jahren versteht, was er für ein Talent hat, dann hat er glaube ich eine leere Tasche", sagte Dardai auf der Pressekonferenz.