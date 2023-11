Dieser Hertha-Flop spielt in Berlin keine Rolle mehr - und wird Nationalspieler!

Nur ein einziges Mal schaffte es der Franzose in den Kader. Für einen Kurzeinsatz hat es nicht gereicht. Maolida saß beim 2:1-Auswärtserfolg auf Schalke 90 Minuten auf der Bank. Nun geht es von der Regionalliga zurück in den Profifußball.

In dieser Saison kam der von Dardai einst als "Fantasiespieler" bezeichnete Maolida wenn überhaupt nur noch in der Regionalliga bei den Amateuren (drei Tore, zwei Vorlagen) zum Einsatz.

Gut für Hertha: Maolida, dessen Mutter von den Komoren stammt, kann sich dort wieder ins Schaufenster stellen. Wie die B.Z. berichtet, soll sich der Inselstaat schon länger um ihn bemüht haben. Bei der Alten Dame scheint er jedoch keine Zukunft mehr zu haben.

Dardai sprach bei seinem Trainingscomeback nach seiner geplatzten Leihe in die Türkei von einer Mini-Chance. "Er hat die Qualität, er hat alles. Ich hoffe, dass er es irgendwann versteht. Wenn er erst in zehn Jahren versteht, was er für ein Talent hat, dann hat er glaube ich eine leere Tasche", so der Übungsleiter.

Im Sommer 2018 legte Ex-Klub Nizza noch zehn Millionen Euro für den damals 19-Jährigen auf den Tisch. Drei Jahre später zahlte Ex-Manager Fredi Bobic (51) noch vier Millionen Euro. Statt in Berlin die Karriere wieder in Schwung zu bringen, ging der Absturz weiter. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de inzwischen bei unter einer Million Euro.