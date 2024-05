Hertha gegen Bobic: Urteil im Millionenstreit da!

Fredi Bobic (52) hat nun Anspruch auf Millionen. © Harry Langer/dpa

Das Landgericht Berlin hat der Klage des Ex-Geschäftsführers gegen seine außerordentliche Kündigung beim Hauptstadtklub stattgegeben - über ein Jahr nach seiner Kündigung.

Hertha hatte Bobic nach dem verlorenen Derby gegen Union im Februar vergangenen Jahres vor die Tür gesetzt und zunächst ordentlich gekündigt. Später folgte noch die außerordentliche Kündigung.

Dem 52-Jährigen fiel ein TV-Interview vor die Füße, für das sich der Manager unmittelbar danach entschuldigt hatte. Hauptvorwurf blieb aber ein schwerer Vorwurf: die Weitergabe geheimer Unterlagen.

In der mündlichen Verhandlung am Montag hatten Bobic und Zeuge Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und im betreffenden Zeitraum auch Interimsgeschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), letztere Vorwürfe in ihren Aussagen zurückgewiesen.

"Ich habe nie irgendetwas an einen Außenstehenden übergeben", sagte der 52 Jahre alte Bobic. "Das wäre schädlich für mich gewesen." Als er von den Vorwürfen gehört habe, sei er baff gewesen. "Das ist ein Thema, das mich schon angefasst hat."