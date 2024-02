Hertha gegen FCM: Handelte der Schiri überhaupt regelkonform?

Berlin – Was war da wieder los? Nach dem Kracher-Spiel der Hinrunde konnte auch die gestrige Partie zwischen Hertha und dem FCM so manche Überraschung bieten. Sogar eine verfrühte Halbzeitpause und einen Wiederanpfiff an der Eckfahne statt im Mittelkreis. Doch war das regeltechnisch korrekt?