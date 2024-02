Hertha vs. FCM: Spektakel die Zweite, bitte! Eckball statt Anstoß

Berlin - Zunächst: Riesiger Support auf beiden Seiten! Pyroshows, Blockfahnen, Meere aus Schals und Fahnen – kurzum unfassbare Auftritte beider Fanszenen. Und danach: ein Zweitliga -Spiel, das diesem Rahmen in jeder Hinsicht würdig wurde. Berlin und Magdeburg wussten die über 50.000 zu unterhalten und Schiedsrichter Exner konnte die Fans in ihrem Protest geschickt umgehen . Ein 3:2 (2:1)-Heimerfolg der wilden Seite.

Großer Support und zwei Mannschaften, die am Freitagabend richtig Bock auf Fußball hatten. Dennoch gab es wieder Tennisbälle und eine Spielunterbrechung. © -/taz/dpa, Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa (Bildmontage)

In der 21. Minute versetzte Atik die vollbesetzten Tribünen rund um das ikonische Marathontor erstmalig in Ekstase.

Der Magdeburger überlistete Hertha-Keeper Ernst mit einem kraftvollen Linksschuss ins lange Eck.



Zu diesem Zeitpunkt aber definitiv ein Treffer, der dem FCM eher schmeichelte. Die Hausherren waren besser im Spiel und mussten dem Rückstand verdientermaßen nicht lange hinterherlaufen.

Ein Elfmeter für die Berliner brachte zehn Minuten später die Wende. Reese wurde gefoult, trat selbst an und stellte auf 1:1.

Im Gegensatz zu Berlin konnte Magdeburg den Gegentreffer nicht gut verkraften: Hugonet holte Kenny nur wenig später per Notbremse von den Beinen, sah glatt Rot und musste zusätzlich ansehen, wie Dardai den fälligen Freistoß mustergültig in den Maschen unterbringen konnte – 2:1-Führung in der 39. Spielminute.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgten die Hertha-Fans für die zuletzt so obligatorisch gewordene Spielunterbrechung, als unzählige Tennisbälle geworfen wurden und diverse Spruchbänder gegen einen Investoreneinstieg ausgerollt wurden. Verfrüht bat Exner beide Teams in die Kabine, ohne abzuwarten, wie lange der Protest andauern würde.