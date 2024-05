Hertha gibt Ladenhüter ab: Kommt jetzt Heußer nach Berlin?

Suat Serdar verlässt Hertha BSC und wechselt in die Serie A. © Hertha BSC / City-Press

Der 27-Jährige schloss sich vergangene Saison auf Leihbasis Hellas Verona an. Nach Startschwierigkeiten wusste er vor allem in der Rückrunde zu überzeugen. Jetzt machen die Italiener von der Kaufoption gebrauch.

"Suat hat in Verona in der vergangenen Saison starke Leistungen in der Serie A gezeigt, was uns sehr für ihn freut! Wir danken ihm für seinen Einsatz im blau-weißen Trikot und wünschen ihm weiterhin alles Gute für seinen Weg", teilte Sportdirektor Benjamin Weber mit.

Die Berliner können sich damit auf einen Millionen-Segen freuen. Rund fünf Millionen Euro soll der 27-Jährige laut "Bild" einbringen. Mindestens genauso wichtig, ist aber das eingesparte Gehalt.

In der abgelaufenen Saison übernahm Hertha noch Teile seines Gehalts. Das fällt nun weg.

Die Blau-Weißen könnten einen Spieler wie Serdar zwar gut gebrauchen, so bleibt die Zentrale weiterhin die größte Baustelle, doch ein anderer könnte dafür seinen Weg nach Westend finden: Der Hauptstadtklub soll gute Karten bei Robin Heußer (26) haben.