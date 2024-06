Hertha gibt Trainingsauftakt bekannt: Dann steht Fiél erstmals auf dem Rasen

Hertha-Kapitän Toni Leistner (33, l.) und Cristian Fiél (44, r.) kennen sich noch aus Dresden. © Tim Rehbein/dpa, dpa

Am 26. Juni, also am Mittwoch in einer Woche, kehren Fabian Reese (26), Haris Tabakovic (29) und Co. auf den Schenckendorffplatz zurück.

Dann wird Neu-Trainer Cristian Fiél (44) zur ersten öffentlichen Einheit bitten. Erst um 11 Uhr, dann noch einmal am Nachmittag (16 Uhr).

Einen Tag zuvor wird der Ex-Nürnberger bei einer Pressekonferenz vorgestellt. Für die Spieler stehen zu Wochenbeginn wiederum die Leistungstests an.

Der 44-jährige Coach brennt auf seine Aufgabe. "Von mir aus könnten wir morgen das erste Spiel machen!", sagte der Spanier bei seiner Vorstellung.

Bis zum Saisonauftakt (2. bis 4. August) muss er sich zwar noch ein paar Wochen gedulden, die ersten Eindrücke seiner neuen Truppe kann er bereits am 30. Juni sammeln. Hertha testet dann beim FSV Bernau (16 Uhr).