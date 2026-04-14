Hertha hat Juve-Talent im Visier, weil Karbownik geht?

Berlin - Lockt Hertha BSC einen Österreicher an die Spree? Die Berliner interessieren sich offenbar für Österreichs U21-Nationalspieler David Puczka (21). Laut Nicolo Schira, ein italienischer Sportjournalist, soll die Scouting-Abteilung von Hertha den Linksverteidiger beobachten.

David Puczka (21) spielt aktuell für die Nachwuchsmannschaft von Juventus Turin in der Serie C. © IMAGO / Sportimage

Der 21-Jährige wagte vor zwei Jahren den Schritt von Admira Wacker ins Nachbarland Italien, schloss sich Top-Klub Juventus Turin an, kommt bislang aber nur im Nachwuchsteam in der Serie C (italienische 3. Liga) zum Einsatz.

Bei Juve Next Gen aber weiß der Youngster durchaus zu überzeugen. In 30 Spielen erzielte Puczka schon zehn Tore und bereite vier Treffer vor, allerdings eine Position weiter vorne.

Anders als in Österreichs U21-Nationalmannschaft spielt Puczka in Turin nicht als Linksverteidiger, sondern im linken Mittelfeld.

Bei Hertha aber käme der flexible Flügelflitzer wohl als Linksverteidiger infrage, denn mit Michal Karbownik (25) drohen die Berliner einen Leistungsträger zu verlieren. Der Pole ist im Sommer ablösefrei zu haben.

Hertha will ihn halten, bislang aber sieht es nicht nach Vertragsverlängerung aus. Mit Werder Bremen gibt es zudem auch noch Konkurrenz aus der Bundesliga. Das macht es für die Alte Dame, die sehr wahrscheinlich ein weiteres Jahr in Liga zwei verbringen wird, schwierig, ihn zum Bleiben zu überzeugen.