18.05.2026 06:09 "Leitl raus"-Rufe nach Hertha-Blamage: Die Stimmung kippt!

Hertha BSC blamiert sich zum Saisonfinale. Die Fans lassen nach der 1:6-Blamage ihren Frust freien lauf und fordern den Rauswurf von Stefan Leitl.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Das muss man erstmal schaffen! Die ohnehin schon leidensfähigen Hertha-Fans haben genug. Mit einem der teuersten Kader und großer Euphorie in die Saison gestartet, hat die Alte Dame nicht einmal mehr Platz sechs sichern können - weil sie in Bielefeld völlig untergingen. Nach einer 1:0-Pausenführung hieß es am Ende 1:6!

Pascal Klemens (21, r.) und Linus Gechter (22, l.) hatten nicht nur einmal das Nachsehen. © Carmen Jaspersen/dpa Alle sechs Gegentore fielen alleine in einer Halbzeit. Hertha war völlig desolat. Sie spielten im zweiten Durchgang genauso wie man in einem Völlig-egal-Spiel nicht spielen sollte: Als wäre ihnen alles egal. "Die zweite Halbzeit war furchtbar schlecht", sagte Niklas Kolbe (28) selbstkritisch. "Mir ist unerklärlich, wie wir uns nach der Pause vor 3000 mitgereisten Fans derart aufgeben konnten." Die Quittung folgte nach dem Schlusspfiff: Die Stimmung kippte! Wütende Pfiffe und Leit-Raus-Rufe schallte es aus dem prallen Gästeblock. Hertha BSC Hertha macht nächstes Talent zum Profi Für die Fans ist mit Stefan Leitl (48) der Hauptschuldige schnell ausgemacht. Der Übungsleiter hat Hertha zwar stabilisiert und zum Klassenerhalt geführt, das große Saisonziel Aufstieg aber eindeutig verfehlt. Selbst für Platz sechs reichte es nicht mehr, obwohl sogar der fünfte Platz möglich war. Stattdessen aber rutschten die Berliner noch auf dem siebten Platz ab. Viel schlimmer aber ist die Art und Weise, denn der letzte Eindruck zählt. "Du kannst jetzt nicht einfach sagen, da war nix", so Sportdirektor Benjamin Weber (46).

Hertha ging in der zweiten Hälfte komplett unter. © Carmen Jaspersen/dpa

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