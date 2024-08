Hertha muss auf Cuisance verzichten: Er steht im Tor!

Berlin - Beim 1:1 in Hamburg war Deyovaisio Zeefuik (26) der Gamechanger. Eine Einsatzgarantie gab Cristian Fiél (45) den Vorzeige-Kämpfer von Hertha BSC zwar nicht, seine Qualitäten dürften dennoch am Sonntag in Rostock (15.30 Uhr/Sky) gefragt sein.