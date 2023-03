Hertha ohne Abwehrsorgen nach Leverkusen, aber DAS bereitet Bauchschmerzen

Abwehr-Boss Marc Oliver Kempf (28, r.) ist bereit für Bayer Leverkusen, ebenso wie Marton Dardai (21, l.) © Soeren Stache/dpa

Der 21-Jährige musste gegen die Fuggerstädter noch wegen Hüftproblemen kurzfristig passen. Für ihn rückte Agustin Rogel (25) in die Startelf.

Der Uruguayer wird wohl auch mit Dardai um einen Platz in der Startelf kämpfen müssen. Kempf gilt als gesetzt und auch der nicht immer sattelfeste Filip Uremovic (26) zeigte gegen Augsburg eine ordentliche Leistung.

"Es ist gut, dass alle dabei sind", sagte Schwarz bei der Pressekonferenz. "Die Entscheidung wird dann auch gegnerabhängig sein. Wir werden auf Leverkusens Stärken reagieren."

Klar ist: Der Hertha-Coach wird auch in Leverkusen am neuen System festhalten. Sprich: "Drei von den Innenverteidigern werden spielen", scherzte der 44-Jährige.

Die Systemumstellung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette hat der Mannschaft Sicherheit und den Glauben an die eigene Stärke zurückgebracht. Was damit Zuhause zwei Siege einbrachte, soll nun auch endlich wieder auswärts klappen.

Denn in der Fremde tut sich Hertha BSC besonders schwer. In dieser Saison gelang erst ein einziger Auswärtssieg - Anfang September in Augsburg (2:0). Zudem gingen acht von zehn Auswärtsspielen verloren. Ein Auswärtskomplex sieht Schwarz aber nicht. "Es liegt auf keinen Fall am Charakter der Mannschaft."