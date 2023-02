Marco Richter schießt Hertha BSC gegen seinen Ex-Klub aus der Abstiegszone

Berlin - Er war vor, während und nach dem Spiel das Gesprächsthema Nummer eins: Florian Niederlechner traf mit Hertha BSC am Samstagnachmittag auf seinen Ex-Klub FC Augsburg , doch am Ende war es ein anderer Ex-Augsburger, der die Partie entscheiden sollte.

Florian Niederlechner (l.) und Marvin Plattenhardt (r.) feiern Matchwinner Marco Richter. © Soeren Stache/dpa

Denn es war Marco Richter, der die Alte Dame in einer zähen Partie in Führung schoss.

Nach einer Ecke der Hausherren kam der Flügelspieler nach einer Abwehraktion im Rückraum an die Kugel und fackelte nicht lange. Sein Rechtsschuss aus rund 25 Metern setzte kurz vor der Torlinie noch einmal auf dem glitschigen Geläuf auf und schlug rechts unten im Kasten ein - 1:0 (61. Minute)!

Es war das mittlerweile vierte Duell gegen seinen Jugendklub und jedes Mal konnte Richter eine Torbeteiligung feiern - neben nun drei Treffern steht auch eine Vorlage zu Buche.

Niederlechners Aufstellung soll die Alte Dame derweil kolportierte 300.000 Euro gekostet haben. Diese Summe soll für den Einsatz des 32-Jährigen gegen die Fuggerstädter laut einer Vertragsklausel fällig geworden sein.

Und nach zwei Minuten wäre der Ex-Augsburger das zusätzliche Geld auch beinahe wert gewesen. Sein Flachschuss aus vielversprechender Position ging letztendlich aber deutlich am linken Pfosten vorbei. Am Ende konnte Niederlechner nichts Zählbares beitragen, überzeugte aber mit seiner kämpferischen Leistung. Nach 79 Minuten wurde Stevan Jovetic schließlich für ihn eingewechselt.

In einer chancenarmen ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams in einem großen Abnutzungskampf gegenseitig und ließen kaum Strafraumszenen zu. Den Gästen gelang es lediglich, hin und wieder nach einer Ecke so etwas wie Gefahr heraufzubeschwören.