Hertha schnappt sich diesen Ex-Bundesliga-Spieler!

Jetzt ist es offiziell! Hertha BSC verstärkt sich für die kommende Spielzeit mit Linksverteidiger Jeremy Dudziak (27). Der gebürtige Hamburger kommt von Ligakonkurrent Greuther Fürth an die Spree.

In der letzten Spielzeit wurde er in die Süper Lig zu Hatayspor verliehen. Aufgrund des schweren Erdbebens in der Türkei zu Beginn des Jahres weilte der 27-Jährige seitdem wieder in Deutschland.

Wie die Berliner am frühen Freitagabend mitteilen, erhält der ehemalige Akteur des HSV und des FC St. Pauli einen Vertrag bis 2024.

Für Dudziak ist die 2. Bundesliga natürlich kein Neuland. Bei Fürth, St. Pauli und dem HSV kam der vielseitige einsetzbare 24-Jährige auf insgesamt 156 Spiele. Auch in der Bundesliga, wo die Hertha natürlich wieder hin möchte, war er schon im Einsatz. Dort bestritt er 25 Partien für Fürth und den BVB.

Sportdirektor Benjamin Weber (43) sagte zu der Verpflichtung: "Jeremy ist ein erfahrener und vielseitiger Spieler, der seine Stärken als Außenverteidiger besitzt und im Mittelfeld vielseitig einsetzbar ist."