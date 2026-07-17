Hertha siegt auch in Österreich: Sorgen um Berliner Youngster?

Kundl (Österreich) - Nächster Test, nächster Sieg. Hertha BSC hat auch das vierte Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Gegen die WSG Triol siegten die Berliner mit 3:2 (1:2). Dennoch gibt es die ein oder andere Sorgenfalte. Gleich zwei Hertha-Stars mussten angeschlagen ausgewechselt werden.

Jon Dagur Thorsteinsson (r.) ersetzte schon früh Marten Winkler. © TAG24/Johannes Kohlstedt

Dabei legte Hertha los wie die Feuerwehr. Bereits nach zwei Minuten klingelte es - und wie. Eine zu kurz abgewehrte Ecke haute Kevin Sessa sehenswert per Direktabnahme in die Maschen.

Auch danach blieb der Zweitligist am Drücker, machte sich aber selber das Leben schwer. Erst verursachte Niklas Kolbe einen Elfmeter (den der gefoulte Ola-Adebomi verwandelte), dann drehten die Österreicher innerhalb von fünf Minuten durch Nikolai Baden (12. Minute) die Partie.

Noch bitterer: Marten Winkler musste frühzeitig runter. Der Flügelflitzer griff sich zuvor immer wieder an den Oberschenkel und wurde durch Jon Dagur Thorsteinsson ersetzt.

Hertha rappelte sich kurz, arbeitete am Ausgleich, nutze aber die Chancen nicht. Stattdessen mussten die Berliner kurz vor der Pause den nächsten Rückschlag hinnehmen. Auch für Youngster Mayson Grothe ging es nicht mehr weiter. Für den 17-Jährigen ging es direkt in die Kabine.