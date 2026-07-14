Nächster Abgang bei Hertha: Auch Ernst geht!

Berlin - Das Dutzend ist voll. Hertha BSC hat laut Bild den nächsten Abgang zu verkraften. Tjark Ernst (23) wird die Alte Dame verlassen. Der Torhüter schließt sich nach wochenlangem Poker Feyenoord Rotterdam an, tauscht die 2. Liga gegen die Champions League .

Stammkeeper Tjark Ernst (23) wird Hertha BSC verlassen. © Uwe Anspach/dpa

Hertha hingegen kassiert dank festgeschriebener Ablösesumme fünf Millionen Euro. Damit wird Ernst zum Rekord-Transfer. Noch nie haben die Berliner so viel für einen Torhüter bekommen. Spitzenreiter war bislang Oliver Christensen (27), der 2023 für fast vier Millionen Euro zu AC Florenz wechselte.

Der Bild zufolge wird Ernst schon am Dienstag beim öffentlichen Training nicht mehr dabei sein. Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen, vor allem weil der 23-Jährige die ersten zwei Testspiele nur von außen verfolgte. Gegen Lok Leipzig stand Ernst dann wieder zwischen den Pfosten. Es war wohl sein letzter Auftritt.

"Jetzt muss eine Entscheidung her: gehen oder bleiben! Das ist das, was ich einfordere. Eine klare Entscheidung. Und falls er gehen sollte, brauchen wir Alternativen!", sagte Stefan Leitl (48) nach dem 3:1.

Die Entscheidung ist gefallen - gegen Hertha. Für die Alte Dame ist Ernst damit schon der zwölfte Abgang und nach Fabian Reese (28), Michaël Cuisance (26) und Wunderkind Kennet Eichhorn (16) der nächste Leistungsträger, der den Hauptstadtklub verlässt.