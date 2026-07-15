Noch ohne Neuzugang: Holt Hertha diesen Ex-Wolfsburg-Star?

Berlin - Nach dem Abgang von Michal Karbownik (25) sucht Hertha BSC einen Linksverteidiger und könnte bei einem ehemaligen Bundesligaspieler fündig geworden sein: Laut Bild soll sich der Zweitligist bei Paulo Otavio (31) erkundigt haben.

Paulo Otavio (31, r.) spielte insgesamt vier Jahre lang in Wolfsburg. © Swen Pförtner/dpa

Der Brasilianer dürfte den meisten Fußballfans noch bekannt vorkommen. Von 2019 bis 2023 kickte der 31-Jährige beim VfL Wolfsburg, absolvierte insgesamt aber nur 60 Bundesligaspiele (neun Vorlagen). Verletzungen bremsten das Kraftpaket immer wieder aus.

In Erinnerung ist Otavio aber vor allem durch seine Monstergrätsche gegen Hoffenheims Munas Dabbur (34) in der Saison 2020/2021 geblieben. Der TSG-Stürmer musste nur noch ins leere Tor einschieben, doch Otavio hatte was dagegen. Tief in der Nachspielzeit rannte er über den halben Platz und senste Dabbur ohne Chance auf den Ball von hinten um.

Die Folge: glatt Rot, eine vier Spiele lange Sperre und zahlreiche Memes im Internet.

Zwei Jahre später ging der Linksverteidiger dann nach Katar, wurde mit Al-Sadd dreimal Meister, doch nun ist er ablösefrei zu haben. Kehrt der Ex-Wolfsburg-Star jetzt nach Deutschland zurück?

Die 2. Liga kennt Otavio immerhin bereits. 2017 schloss sich der lauffreudige Linksverteidiger Ingolstadt an, absolvierte für die Schanzer insgesamt 35 Spiele im Unterhaus.