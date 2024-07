Hertha-Star Cuisance: Wer sein Zwilling in der Mannschaft ist

Walchsee - Ein Glück, dass Marton Dardai (22) wieder in der Abwehr anstelle als Sechser gebraucht wird, sonst wäre es noch schwerer, Neuzugang Michaël Cuisance (24) und den Innenverteidiger auseinander zu halten. Sie sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Dass beide auch noch die gleiche Frisur haben, macht es nicht einfacher.

Es folgten eine Leihe zu Olympique Marseille, der Wechsel nach Venedig sowie eine weitere Leihe zu Sampdoria und zuletzt nach Osnabrück. Beim Absteiger hat er wieder Fuß gefasst. So war für ihn klar, dass er in Deutschland bleiben will. "Deutschland ist für mich das Land, wo alles begann. In Gladbach hatte ich ein super Jahr, dann Bayern. Jetzt bin ich zurück in Deutschland - bei Hertha und bin sehr zufrieden damit."

Cuisance kennt die Tücken des Geschäfts. Er weiß, wie schnell es nach oben, aber auch nach unten gehen kann. Nach zwei Jahren bei Borussia Mönchengladbach zog es den damals 19-Jährigen zum großen FC Bayern München . Gespielt hat der Youngster in München jedoch kaum. In seiner Vita stehen lediglich 13 Einsätze.

"Ich bin bei 80 Prozent. Wir haben noch eine gute Woche, morgen noch ein Testspiel. Schauen wir mal, was passieren wird."

"Wir haben viel gelacht über das. Wir sind Zwillinge bzw. Brüder. Wir sind alle Brüder, eine ganz große Familie", erklärt der Neuzugang in einer Medienrunde, bei der auch TAG24 vor Ort war.

Durch die Verletzung von Kevin Sessa (24, r.) rückt Cuisance noch mehr in den Fokus. © Soeren Stache/dpa

Und warum die Alte Dame? "Hertha ist ein großer Verein mit hohen Zielen. Wir wollen in die gleiche Richtung. Wir haben das gleiche Ziel, deswegen bin ich hergekommen", so Cuisance. "Wir haben super gearbeitet in der Vorbereitung. Wir sind bereit."

Heißt: Die 2. Liga ist auf Dauer nicht genug. Der Mittelfeldspieler mit dem starken linken Fuß will wieder ins Oberhaus.

"Ich will nicht so überstürzt handeln wie damals. Ich will Schritt für Schritt gehen. Hertha ist der perfekte Move für mich. Ich habe das Ziel Bundesliga, der Verein auch. Daran arbeiten wir."

Bei dem ein oder anderen Hertha-Fan dürften bei seiner Verpflichtung Erinnerungen an Sinan Kurt (28) hochgekommen sein. Der mittlerweile 28-jährige gescheiterte Fußball-Star wechselte ebenfalls in jungen Jahren von Gladbach zum Rekordmeister. Später verpflichtete ihn Hertha, wo es nur zu drei Kurzeinsätzen reichte.

Doch der Vergleich hinkt. Cuisance, der unter anderem einen Mentalcoach, Athletik-Trainer und Koch beschäftigt, wirkt gereifter und hat auch in Osnabrück (drei Tore, eine Vorlage) seine Qualitäten unter Beweis gestellt. "In Osnabrück habe ich viel gelernt. Ich habe mich selbst wiedergefunden: Ich bin jetzt ein Kämpfer! Ich kann beides: Verteidigen und Offensive"

Das will er nun auch bei Hertha zeigen: "Ich habe viel mitgemacht bei Gladbach und Bayern, aber jetzt ist ein neues Kapitel. Ich bin ein neuer Mica. Ich will den Fans zeigen, wer ich jetzt bin."