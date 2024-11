Hertha-Star Reese zeigt bei Comeback Köpfchen: "Es war ein großartiger Abend"

Hertha BSC beendet in Magdeburg mit dem 3:1 den Negativ-Trend. Fabian Reese feiert ein gelungenes Comeback.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Lange Anlaufzeit brauchte Fabian Reese (27) nicht. Vier Monate lang konnte Herthas Unterschiedsspieler nur zugucken, beim 3:1 in Magdeburg aber feierte der Flügelflitzer endlich in der 73. Minute sein lang ersehntes sein Comeback - an seinem 27. Geburtstag.

Endlich kann Fabian Reese (27) wieder feiern. © IMAGO / Matthias Koch Als wäre er nie weg gewesen, wirbelte der Top-Star von Hertha BSC gleich auf der linken Seite. Keine zwei Minuten auf dem Feld, da setzte Reese Ibrahim Maza (19) gleich in Szene. Sein Abschluss aber war kein Problem. Acht Minuten später wiederum bewies Reese Köpfchen bzw. nicht nur er. Zunächst legte Reese Michaël Cuisances (25) weite Flanke in die Mitte zurück, wo erst Maza per Kopf verlängerte und dann noch Luca Schuler (25) seinen Kopf hinhielt (86. Minute). Dreimal Kopf und drin! "Eine lange Leidenszeit. Am Geburtstag meiner Freundin wurde ich operiert, an meinem Geburtstag das Debüt gegeben. Wenn dann 4000 bis 5000 mitgereiste Fans deinen Namen rufen ist es ein sehr besonderes Gefühl", sagte Reese am Sky-Mikro. "Es war ein großartiger Abend." Hertha BSC Hertha im Führungs-Dilemma: Wehe, die Alte Dame trifft Das war es auch für Schuler. Der Ex-Magdeburger kam mit Reese aufs Feld, was wohl jeder im Stadion mitbekam. Der 25-Jährige wurde mit Pfiffen begleitet, gab dann aber die richtige Antwort. Kopf hingehalten und Deckel drauf. Auf einen Jubel verzichtete er dennoch. "Die Pfiffe haben mir nichts ausgemacht. Und dass es dann auch mit dem Tor klappt, da brauche ich nicht hämisch zu jubeln. Für einen Stürmer ist es immer wichtig, zu treffen."

Hertha BSC meldet sich nach Rückstand zurück