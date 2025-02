Hertha stellt Leitl vor: Worauf es jetzt ankommt

Stefan Leitl (47) leitete am Dienstag sein erstes Training. © Andreas Gora/dpa

Der 44-Jährige sollte die Alte Dame mit attraktivem Ballbesitzfußball wieder nach oben führen, stattdessen aber geraten die Berliner immer näher an die Abstiegszone. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt nur noch fünf Punkte.

An das Worst-Case-Szenario will der neue Trainer keine Gedanken verschwenden. "Ich will jetzt nicht vom Abstieg sprechen. Es geht darum, dass wir in die Punkte kommen", sagte der 47-Jährige bei seiner Vorstellung.

"Die Mannschaft hat in vielen Spielen und in der Hinrunde bewiesen, zu welchen Leistungen sie imstande ist. Das wollen wir rauskitzeln aus den Jungs", sagte Leitl. "Diese 2. Liga hat ihre eigenen Prioritäten. Diese Prioritäten werden wir in den Vordergrund stellen."

Die Berliner stecken in einer Negativspirale, holten aus den vorigen acht Spielen nur vier Punkte, dennoch glaubt der 47-Jährige an die Qualitäten: "Ich bin total überzeugt von der Mannschaft und die kriegen jetzt maximalen Support von uns. In der Mannschaft ist alles, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Wir haben Erfahrung in der Mannschaft. Wir haben Talent in der Mannschaft."