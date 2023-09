Hertha-Talent mit Fehlschuss des Jahres: Wie kann man den nicht machen?

Hertha BSC siegt in einer verrückten Schlussphase mit 3:2 bei Holstein Kiel. Derry Scherhant wird nach seiner vergebenen Mega-Chance schlecht geschlafen haben.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Bislang ist es einfach nicht die Saison des Derry Scherhant (20). Vergangene Spielzeit noch eine der wenigen positiven Überraschungen, muss der Youngster meist in der U23 ran. Am Sonntag in Kiel durfte der 20-Jährige für die Schlussphase mal wieder bei den Profis mitmischen.

Derry Scherhant (20) erlebte in Kiel einen schwarzen Tag. © Gregor Fischer/dpa Eine Szene dürfte ihm aber eine schlaflose Nacht bereitet haben: Es läuft bereits die achte Minute der Nachspielzeit. Beim Stande von 3:2 wirft Kiel noch einmal alles vorn. Selbst Keeper Timon Weiman (24) mischt im Strafraum mit. Hertha aber übersteht die Situation und leitet den Gegenangriff ein. Von Haris Tabakovic (29) in Szene gesetzt und aus der eigenen Hälfte gestartet, hat der Stürmer viel Wiese vor sich. Das Tor ist frei. Er kann alles klarmachen, muss den Ball nur ins leere Tor passen, verfehlt den Kasten aber gleich um mehrere Meter! Fassungslos sinkt der 20-Jährige zu Boden. Hertha BSC Hertha startet eine Serie, doch eine Sache fällt besonders auf Ein irrer Schlusspunkt in einer verrückten Schlussphase. Tabakovic sah erst Gelb wegen einer Schwalbe, Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte dann nach Ansicht der Bilder doch auf den Punkt. Der Schweizer, der in den letzten Wochen alles kurz und klein schoss, scheiterte aber an Keeper Weiman. Doch keine Minute später gab es den nächsten Strafstoß. Diesmal aber nahm sich Fabian Reese (25) der Sache an und verwandelte sicher. "Er hat Eier gezeigt. Den Elfmeter in diesem Moment einfach reinzujagen, ist sehr gut. Er ist bei uns ein Führungsspieler", freute sich Pal Dardai über den Lucky Punch.

