Hertha will Sieglos-Mainz aus Pokal hauen: Dardai gibt Favoritenrolle ab

Berlin - Mit der Abwehrarbeit war Pal Dardai (47) nach dem 3:1-Heimsieg nicht einverstanden . In zwei Tagen können es seine Hintermänner wieder besser machen. Hertha BSC empfängt am Mittwochabend Bundesligaschlusslicht Mainz 05 (20.45 Uhr/Sky).

Mainz kommt als angeschlagener Boxer ins Olympiastadion. Der ist bekanntlich am gefährlichsten. Und auch Dardai will sich von der Tabellensituation nicht blenden lassen: "Das täuscht ein bisschen. Kann sein, dass sie Letzter sind. Aber die Mannschaft, die Mainz hat, ist dynamisch, körperlich robust. Da haben sie alles, was dazugehört", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz. "Wir wissen, dass da eine gute Mannschaft kommt."

In der ersten Runde spielte Neu-Mainzer Marco Richter (25) noch für Hertha, traf beim 5:0 doppelt. © Jacob Schröter/dpa

"Die erste Bundesliga ist dynamischer und schneller. Da müssen wir besser stehen", sagte der Trainer. "Das ist auch ein guter Test für das Defensivverhalten beim Umschalten. Nach vorne spielen, aber trotzdem gemeinsam verteidigen, die Räume eng halten."

In der ersten Runde in Jena (5:0) konnte er noch auf seinen Kurzzeit-Kapitän Marco Richter (25) bauen. Bei seinem vorletzten Spiel im Hertha-Trikot traf der Tempodribbler gleich doppelt, ehe es ihn nach Mainz verschlug. Dort kommt er allerdings überhaupt nicht in Fahrt. Beim Abstiegskracher gegen Bochum fehlte er komplett im Aufgebot. Ob der 25-Jährige in sein altes Wohnzimmer zurückkehrt, ist daher völlig offen.

"Aber er soll nicht vergessen, Geschenke mitzubringen. Marvin Plattenhardt hat mir zum Schluss wenigstens ein paar schöne Nike-Schuhe geschenkt, als Dankeschön für die viele Arbeit", scherzte Dardai. "Marco ist einfach weggegangen und ich warte immer noch."