Tabakovic trifft wieder wie er will, doch bei Hertha herrscht Abwehr-Alarm

Berlin - Mit der zweiten Gelben Karte war Toni Leistner (33) überhaupt nicht einverstanden. Der Abwehrboss wollte im Mittelfeld den Ball spielen, traf aber klar seinen Gegenspieler. Schiedsrichter Tom Bauer zückte Gelb-Rot. So musste Hertha BSC die letzten zehn Minuten ohne seinen Kapitän überstehen. Es waren am Ende drei teuer erkaufte Punkte, denn Leistner ist nicht der einzige, der erstmal fehlen wird.

Sie haben sich gleich zweimal gesucht und gefunden. Doppelpacker Haris Tabakovic und Vorlagengeber Reese feiern vor den Fans. © Sören Stache/dpa

Dass die Berliner am Ende mit etwas glücklichen drei Punkten dastehen, lag vor allem an zwei Akteuren: Tabakovic und Fabian Reese (25). Letzterer war gerade in den 20 Minuten nicht zu stoppen und fand mit seinen Hereingaben gleich zweimal den gleichen Abnehmer. Erst spitzelte der Goalgetter die Kugel über die Linie (11. Minute), dann war er per Hacke zur Stelle (54.).

Sie haben sich gesucht und gefunden: "Er ist ein Modellathlet, ein Siegertyp und genau der Spielertyp, den ich im Zentrum brauche. Wir harmonieren sehr ordentlich zusammen", so der zweifache Vorlagengeber Reese.

Vier Spiele lang musste Fluppe auf einen Treffer warten, jetzt aber ist der Torbann gebrochen. Kurios: Tabakovic triff nur im Doppelpack - mindestens. Mit seinem nun schon dritten Doppelpack, sowie dem Hattrick gegen Braunschweig (3:0) schraubt er sein Torekonto auf nun schon neun Treffer hoch.

Hertha war nicht unbedingt die bessere Mannschaft, stach aber jeweils zum richtigen Zeitpunkt zu. Jonjoe Kenny erhöhte Sekunden vor dem Pausenpfiff zum 2:0 (45.+3) und auch die Antwort auf Paderborns Anschlusstreffer (Muslija/47.) dauerte nur wenigen Minuten. Dardai: "Ich bedanke mich bei Tjark, Toni und Marton wie sie den eigenen Sechzehner verteidigt haben und vorne bei Reese. Er hat den Unterschied ausgemacht, hat eine Riesen-Qualität, aber auch er muss sich defensiv verbessern."