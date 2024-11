Herthas MV im Liveticker: Er ist neuer Präsident, Kandidat zeigt Badehose

Seine Aussage der Aufstieg sei alternativlos, wurde schon viel zitiert, jetzt hat Herrich noch einmal dazu Stellung bezogen. Demnach ist der Aufstieg in dieser Saison keineswegs alternativlos. "Der Weg ist alternativlos", so Herrich und meint damit die wirtschaftliche Konsolidierung.

Während die Stimmen gezählt werden, blickt Geschäftsführer Thomas E. Herrich auf die Finanzen. "Wir waren wirtschaftlich am Ende. Wir mussten an vielen Stellen tief in die Strukturen eingreifen. Wir haben den Turnaround geschafft", so Herrich. Dennoch hat Hertha das Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Minus von 33,325 Millionen Euro abgeschlossen. Im Jahr davor waren es noch fast 100 Millionen Verlust.

Großes Thema während des Wahlkampfs und auch hier vor Ort ist die Rückzahlung der 40-Millionen-Anleihe: "Ich kann euch so viel mitteilen, dass wir auf einen sehr guten Weg sind."

Lobende Worte gibt es auch für den Chefcoach Cristian Fiél: "Er war unsere absoluter Wunschkandidat. Er hat die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen." Zudem hat er Neuigkeiten über Fiéls Vorgänger. Pal Dardai bleibt dem Klub in neuer Funktion erhalten. "Künftig wird er als Scout insbesondere im osteuropäischen Raum und als Botschafter für Hertha zur Verfügung stehen."