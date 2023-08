Herthas Pokal-Plan hat einen Namen: "Wir haben keinen Druck"

Haris Tabakovic (29) steht gegen Jena in der Startelf. © Soeren Stache/dpa

"Haris Tabakovic wird spielen", verriet Pal Dardai (47) auf der Pressekonferenz. "Das war von Anfang der Plan. Wir haben es die ganze Woche geübt. Ich bin selber gespannt, was dabei rauskommt."

Am besten Tore. Nach zwei Spieltagen steht die Alte Dame ohne Punkte und ohne eigenen Treffer da. Jetzt soll endlich der Knoten platzen - mithilfe des großgewachsenen Angreifers. Der Neuzugang war schon gegen Wiesbaden einer der Lichtblicke und nah dran am Premierentor, traf aber nur die Latte.

"Für mich ist das eine Ergebniskrise", kommt die Pokalrunde beim unangenehmen Gegner Jena genau richtig. "Da kann auch der Trainer nicht labern: Du musst Tore machen, um zu gewinnen. Vielleicht ist das der Dosenöffner für unseren Kopf."

Mit dem Toreschießen tun sich die Blau-Weißen allerdings schwer. Was im Training klappt, will im Spiel einfach nicht funktionieren. Dardais Motto: dranbleiben! "Wenn du hartnäckig bist, dann kommt die Qualität."

In den letzten Chaos-Jahren ist der Hauptstadtklub jedoch nicht gerade als Pokalmannschaft aufgefallen. Gleich zweimal war in Braunschweig schon in der ersten Runde Schluss. Dardai aber ist dieses Schicksal bislang erspart geblieben. Ein Erstrundenaus hat es mit ihm an der Seitenlinie noch nie gegeben: "Wir wollen diese Tradition beibehalten."